Canoa, Buonfiglio “Pronti al momento giusto per le Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) - "A Parigi manca il giusto, abbiamo lavorato bene. Le atlete e gli atleti hanno lavorato bene, tutte le componenti sono state brave, non hanno tralasciato nulla, arriviamo preparati per essere protagonisti. È il momento giusto, siamo pronti". Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio a margine dell'evento "Pagaiamo verso il futuro" svoltosi a Milano. "Aspettative? Quando ti qualifichi per le Olimpiadi bisogna farlo attraverso delle griglie severe, quindi sicuramente hai delle chance. Ci sono ogni quattro anni, se vai in finale sei eccellente, se vai a medaglia non sei normale", ha concluso Buonfiglio. mc/rnv