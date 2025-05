Cannes, Benicio del Toro al centro della “Trama fenicia” di Wes Anderson

CANNES (ITALPRESS) – Un complicato intrigo di imprese familiari, terrorismo industriale e progetti faraonici: è questo il mondo in cui si muove Anatole “Zsa-zsa” Korda, il misterioso magnate americano degli anni ’50 che Wes Anderson immagina al centro di “The Phoenician Scheme”, il suo nuovo film presentato in concorso a Cannes 78.

A interpretarlo a tutto schermo è Benicio del Toro, come fosse una sorta di versione aggiornata del Charles Foster Kane di Orson Welles nell’epocale “Quarto potere”. Solo che nel suo film Wes Anderson immagina una figura di mogul iperpotente, a capo di un impero industriale mondiale che preoccupa i governi e suscita le malevole attenzioni di non pochi nemici.

L’attentato a cui sopravvive nei primi minuti del film è il prologo di un’operazione che lo vedrà intenzionato a passare le redini del suo progetto alla figlia ventenne Liesl, che in realtà è una suora e non pare troppo felice di essere nominata unica erede dell’impero familiare al posto di uno qualsiasi dei numerosi fratelli maschi. Ma tant’è e allora ci ritroviamo catapultati insieme a lei, che è interpretata da Mia Threapleton, e al suo impassibile istitutore Michael Cera in un’avventura che attraversa i numerosi step del megaprogetto paterno chiamato Korda Land and Sea Phoenician Infrastructure Scheme.

Il che significa attraversare mezzo mondo e incrociare una serie di figure che nel solito universo di Wes Anderson sono affidate ovviamente ad altrettante star di prima grandezza che accettano di giocare con il suo film giocattolo: da Scarlett Johansson a Tom Hanks, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, F. Murray Abraham, Benedict Cumberbatch. Lo stile è quello ipergrafico del cinema di Anderson, color pastello e capace di invertire la magniloquenza immaginaria delle scene in strutture quasi miniaturizzate, che creano un effetto del tutto particolare.

A patto di stare alle regole astratte e tendenzialmente logorroiche del suo cinema, ci si può divertire e anche appassionare come accade al pubblico di affezionati della Croisette, che ormai attende al Festival ogni nuova prova di questo singolare autore. In Italia il film sarà distribuito dal 28 maggio da Universal col titolo “La trama fenicia”.

-Foto IPA Agency-

