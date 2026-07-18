Cannella “L’Italia è un Paese sicuro, lo dicono i dati e l’enorme flusso turistico”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Il tema della Sicurezza investe qualsiasi settore e quindi anche il campo del patrimonio culturale. L’Italia è un Paese sicuro, lo dicono i dati e l’enorme flusso turistico, e di visitatori, che riempie i nostri musei e frequenta le manifestazioni che arricchiscono l’offerta culturale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, intervenendo alla seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.

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