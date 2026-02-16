Cannavaro “Bastoni deve andare in Nazionale, il Var va utilizzato”

MILANO (ITALPRESS) - Ha vinto un Mondiale da capitano azzurro, da difensore ha vestito le maglie di Juventus e Inter e adesso fa il commissario tecnico dell'Uzbekistan. Fabio Cannavaro ha tutti i titoli per commentare quanto accaduto nel derby d'Italia, la simulazione e il comportamento di Alessandro Bastoni dopo l'espulsione di Kalulu, nonchè le richieste di chi vorrebbe che venisse escluso dalla Nazionale. "Perché non dovrebbe andare? Sono cose che in campo succedono e che ci sono sempre state, ci sono gli attrezzi per verificarle. Fin quando c’è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato - spiega Cannavaro a margine di un evento di Betsson Sport a Milano -. Se c’è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre. Non bisogna cambiare il protocollo l’anno prossimo, va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l’andamento di campionato”. (ITALPRESS). xh7/ari/gtr