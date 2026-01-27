Cani “Presto incontro con tutti i Consorzi Industriali Provinciali sardi per un programma condiviso”

NUORO (ITALPRESS) – “L’Assessorato dell’Industria convocherà nelle prossime settimane un incontro con i presidenti e i direttori generali degli 8 Consorzi Industriali Provinciali della Sardegna al fine di creare un coordinamento e delle sinergie sia in termini di relazioni istituzionali, sia per lavorare a un programma condiviso di sviluppo industriale”. L’assessore regionale dell’Industria della Sardegna, Emanuele Cani, lo ha annunciato durante un incontro in occasione di una visita istituzionale nella sede del Consorzio Industriale di Nuoro, nella giornata di ieri, al quale hanno preso parte il presidente Roberto Cesaraccio, il direttore generale Salvatore Serra e numerosi sindaci del territorio, tra cui il primo cittadino di Nuoro Emiliano Fenu. Nel suo intervento, l’assessore Cani ha sottolineato innanzi tutto la necessità di una revisione degli statuti dei consorzi industriali. “Sento forte l’esigenza di non lasciare soli i consorzi, che devono essere supportati a livello regionale – ha detto – e la prima attività che porteremo avanti sarà quella di riscrivere le norme statutarie, per ridisegnare una governance che sia adeguata rispetto alle esigenze attuali e definire insieme un sistema di regole uniforme su base regionale”.

L’assessore ha poi portato all’attenzione degli amministratori l’annoso tema delle tre ZIR in liquidazione presenti nel territorio – Pratosardo, Macomer e Siniscola – avanzando l’intento di nominare in tempi stretti i commissari preposti a porre fine alle gestioni liquidatorie, in essere dal 2009. “Intendiamo porci delle scadenze avviando queste attività non più procrastinabili nel primo semestre del 2026, con l’obiettivo di chiudere entro la fine dell’anno”, ha precisato. Sul fronte specifico del rilancio del Consorzio Industriale di Nuoro, Cani ha avanzato l’intento, “anche su spinta del presidente Cesaraccio, di mettere subito a terra un’attività di programmazione e pianificazione industriale, attraverso un piano di sviluppo che investa sulle filiere che andremo a individuare con la massima condivisione possibile”. Il programma è proseguito nel pomeriggio con la visita dell’assessore dell’Industria a due importanti imprese del territorio. La prima nella nuova sede produttiva del panifico Battaccone, nella zona industriale di Sologo, a Lula, e la seconda nello stabilimento Corstyrène di Ottana, un’azienda che produce pannelli per l’isolamento termico in polistirene.

La visita al Consorzio Industriale di Nuoro segue a quella organizzata al Cacip nel novembre scorso come parte di un calendario di appuntamenti programmato dall’Assessore Cani nei consorzi industriali sardi e nelle imprese del territorio regionale. L’incontro con i vertici di tutti consorzi è atteso per i primi di febbraio e si terrà nella sede dell’assessorato dell’Industria a Cagliari.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).