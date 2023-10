VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato un bando da oltre 915mila euro per sostenere l’ammodernamento dei frantoi veneti e migliorare le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Con circa 5mila ettari di superficie coltivata a olio e una produzione di circa 2,8 tonnellate per ettaro, in Veneto si registra una produzione del 69% localizzata a Verona (3.569 ha, +0,3%), seguita da Treviso (571 ha, +3,8%) e Vicenza (565 ha, +0,5%). Un settore in crescita e al quale è necessario dare sostegno per preservarne le sue caratteristiche di unicità e qualità rispetto anche la concorrenza straniera”. Lo dice l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, annunciando l’apertura dei termini del bando per il comparto oleicolo regionale, con una dotazione di quasi un milione di euro, che si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che programma l’utilizzo dei fondi recati dal programma Next Generation Eu per l’Italia.

Lo stanziamento deriva dal riparto assegnato a ciascuna regione dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’attivazione della sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”. “Con questi contributi alle aziende intendiamo incentivare la riduzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Due pilastri dell’economia circolare. Ecco che grazie a questo bando potremo sostenere il rinnovo degli impianti tecnologici, migliorare la qualità degli olii e progressivamente incrementare la sostenibilità della filiera olivicolo-olearia – specifica Caner -. Domani è la giornata nazionale dell’olio d’oliva e vorrei ricordare che anche il Veneto si distingue nella produzione di olio extravergine di oliva e vanta alcuni oli di eccellenza, a denominazione di origine protetta, quali l’olio extravergine di oliva DOP Garda e DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).