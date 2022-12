Cane in un dirupo nel bolognese, le immagini del soccorso

I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti, in località Castel del Rio, per il recupero di un cane scivolato in un dirupo. Grazie a una manovra di soccorso su corda, con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale, il cane è stato recuperato in buone condizioni e restituito ai proprietari. mgg/gsl