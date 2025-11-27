Candiani Groove 2025, il 30 novembre suoneranno i Four On Six

VENEZIA (ITALPRESS) – Quinto e ultimo concerto della stagione di Candiani Groove 2025, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz: domenica 30 novembre alle 18.30 sul palco dell’auditorium del Centro Candiani suonano i Four On Six.

Dalla Sicilia a Milano, attraverso inserti che vanno dallo swing al jazz melodico, dal nu jazz alle musiche popolari (e addirittura con incursioni nella musica classica), la band porta il proprio originalissimo contributo alla galassia del mondo “manouche”.

Il progetto nasce nel 2011 a Milano. I Four On Six oggi rappresentano una delle realtà jazz manouche più attive in Italia con centinaia di concerti – molti dei quali all’estero (Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Danimarca, Svezia, Corea del Sud, Giappone e Taiwan) – per importanti festival internazionali e rassegne di settore. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e presso la biglietteria del Centro Candiani.

