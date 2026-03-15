Cancellata la Finalissima tra Spagna e Argentina

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – E’ stata cancellata la Finalissima tra la Spagna, vincitrice di Euro 2024, e l’Argentina, campione della Coppa América 2024, in programma il 27 marzo in Qatar. La decisione è stata comunicata oggi per via del conflitto in Medio oriente e dopo intense discussioni tra la Uefa e le autorità organizzatrici del Qatar. Non è stato trovato l’accordo con l’Argentina per una data alternativa.

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