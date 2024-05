COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Dopo il grande successo dello scorso anno, domani, martedì 14 maggio, torna in prime-time su Canale 5 “Il Volo – Tutti per Uno”, con Il Volo e la partecipazione di Giorgia. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, quest’anno festeggia i 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona e su Canale 5. Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Ospiti della prima puntata: Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei, Giorgio Panariello. Le altre due serate di “Il Volo – Tutti per Uno” andranno in onda martedì 21 e martedì 28 maggio in prime-time su Canale 5.

Dopo l’uscita di “Ad Astra” – il primo disco di inediti uscito il 29 marzo – e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia su Canale 5 i 15 anni di una carriera strepitosa. Tra giugno e settembre il trio partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina. “Il Volo – Tutti per Uno” è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.

