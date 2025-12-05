Canada, Svizzera e Qatar per l’Italia se si qualifica ai Mondiali

The completed groups after the 2026 FIFA World Cup draw at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, United States. England have been drawn to face Croatia, Panama and Ghana in the 2026 World Cup group stage. Picture date: Friday December 5, 2025.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia, se ci fosse bisogno, ha da oggi un motivo in più per qualificarsi ai Mondiali del 2026. Prende forma la rassegna iridata – per la prima volta a 48 squadre – che si giocherà fra Canada, Messico e Stati Uniti l’estate prossima, dall’11 giugno al 19 luglio. Al “John F.Kennedy Center for the Performing Arts” di Washington sono stati sorteggiati i 12 gironi con le 42 nazionali qualificate e le sei “X” relative alle vincenti degli spareggi (4 europei e due intercontinentali). Fra queste anche quella relativa all’Italia, che il 26 marzo affronterà l’Irlanda del Nord a Bergamo e, in caso di vittoria, una fra Galles e Bosnia in trasferta per conquistarsi un posto al tavolo. E il tavolo che attenderebbe gli azzurri è di quelli abbordabili: girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Per quanto riguarda gli altri gruppi, l’Argentina campione del mondo comincerà la difesa del titolo dal gruppo J contro Algeria, Austria e Giordania, sorteggio tosto invece per la Francia sconfitta tre anni fa a Doha che pesca la Norvegia di Haaland, il Senegal e una fra Bolivia, Iraq e Suriname. Per il Brasile di Carlo Ancelotti c’è la mina vagante Marocco oltre a Scozia e Haiti, mentre Fabio Cannavaro e il suo Uzbekistan se la vedranno con Portogallo, Colombia e la vincente del play-off intercontinentale che coinvolge Congo, Giamaica e Nuova Caledonia. Per la Spagna campione d’Europa in carica c’è l’Uruguay ma anche Capo Verde e Arabia Saudita mentre sono finite nel gruppo L Inghilterra e Croazia: con loro anche Ghana e Panama. Domani sarà reso noto il calendario, che poi diventerà definitivo a marzo una volta conclusi i play-off. Questi i gironi:

GIRONE A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Vincente Uefa Play-Off D
GIRONE B: Canada, Vincente Uefa Play-Off A, Qatar, Svizzera
GIRONE C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
GIRONE D: Usa, Paraguay, Australia, Vincente Uefa Play-Off C
GIRONE E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador
GIRONE F: Olanda, Giappone, Vincente Uefa Play-Off B, Tunisia
GIRONE G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
GIRONE H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
GIRONE I: Francia, Senegal, Vincente Fifa Play-Off 2, Norvegia
GIRONE J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
GIRONE K: Portogallo, Vincente Fifa Play-Off 1, Uzbekistan, Colombia
GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Vincente Uefa Play-Off A: Bosnia/ITALIA/Irlanda del Nord/Galles
Vincente Uefa Play-Off B: Albania/Polonia/Svezia/Ucraina
Vincente Uefa Play-Off C: Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia
Vincente Uefa Play-Off D: Rep.Ceca/Danimarca/Macedonia/Irlanda
Vincente Fifa Play-Off 1: Congo/Giamaica/Nuova Caledonia
Vincente Fifa Play-Off 2: Bolivia/Iraq/Suriname

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

