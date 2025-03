Canada, nuove fregate multiruolo classe River per la Marina

ROMA (ITALPRESS) – Il Dipartimento della Difesa del Canada ha reso noto di aver assegnato ad Irving Shipbuilding Inc. il contratto per la costruzione delle prime fregate multiruolo classe River. La consegna delle prime nove unità alla Royal Canadian Navy per il 2040. La realizzazione delle unità avverrà nel cantiere di Halifax. Le prime tre navi, evoluzione della classe Type26 tuttora in allestimento in Gran Bretagna a cura di BAE Systems, saranno battezzate con i nomi di Fraser, Saint-Laurent, e Mackenzie. Il Canada, nell’ambito della National Shipbuilding Strategy (NSS), ha programmato la costruzione di quindici navi classe River per sostituire le attuali fregate multiruolo classe Halifax ed i cacciatorpediniere classe Iroquois, peraltro radiati da tempo.

Il contratto, che coprirà le spese di completamento dello sviluppo e la fornitura della formazione necessaria, dei pezzi di ricambio e dei prodotti di manutenzione richiesti per gestire e supportare le navi in servizio, ha un valore di 8 miliardi di dollari per i primi sei anni e coprirà solo una parte della spesa per le prime tre navi, il cui costo finale è previsto che si attesterà a 22,2 miliardi di dollari e prevede. E’ comunque previsto un prolungamento con l’avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda l’allestimento si procederà per lotti tramite assegnazione di diversi contratti. La classe River sarà una piattaforma multi missione ed avrà sensori subacquei potenziati, radar all’avanguardia ed armi moderne.

E’ previsto che le fregate classe River avranno un dislocamento a vuoto di 8.000 tonnellate, lunghezza di 151,4 metri, larghezza di 20,75 metri, pescaggio operativo 8 metri, saranno dotate di una turbina a gas Rolls Royce MT30 e di due motori elettrici General Eletric e quattro generatori diesel MTU; raggiungeranno una velocità massima di 27 nodi ed avranno la capacità di ospitare fino a 210 uomini di equipaggio. L’architettura della nave prevede una baia multifunzione riconfigurabile a seconda della missione, in grado di ospitare imbarcazioni (oltre quella da 9 metri per salvataggio ed i due RHIB Multi Role da 9-12 metri in dotazione), container e veicoli.

Il sistema di comando e gestione del combattimento sarà del tipo Aegis fornito da Lockheed Martin che sarà integrato con l’USN Cooperative Engagement Capability-Sensor Netting, con un sistema di difesa cyber, con un sistema di navigazione e con il sistema di comunicazioni interne ed esterne protette. Il sensore principale sarà un radar 3D LM SPY-7 allo stato solido AESA e vi saranno radar di navigazione in banda S ed X, oltre la suite di sorveglianza elettro-ottica ed infrarossi (EO/IR) ed un sistema di guerra elettronica Nulka per la protezione dai missili antinave. L’armamento sarà costituito da un sistema missilistico a lancio verticale Mk 41 VLS a 24 celle per missili superficie-aria Standard SM-2 ed ESSM, nonché teoricamente per missili da crociera per attacchi a lungo raggio di precisione Tomahawk. A bordo saranno installati due lanciatori quadrupli per Naval Strike Missiles, un lanciatore RIM-116 RAM per la difesa di punto, un cannone Leonardo 127/62 mm LW, due impianti stabilizzati RapidFire da 40 mm e due lanciasiluri binati per siluri Mk 54 impiegabili anche dal CH-148 Cyclone.

La classe River sarà dotata di sonar montato a prua S2150, sonar attivi e passivi a bassa frequenza trainati di Ultra Electronics, sistema contromisure siluri Sea Sentor S2170, oltre ponte di volo ed hangar dimensionati per le operazioni di un elicottero del tipo CH-148 Cyclone, più spazio aggiuntivo per imbarcare anche Remotely Piloted Systems.

