Campus Salute debutta a New York, inaugurazione con Cirielli

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La settimana newyorkese di Campus Salute, il progetto italiano che unisce prevenzione, volontariato e partecipazione civica, si è aperta ufficialmente con il taglio del nastro alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi, con il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, la Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei del CGIE Silvana Mangione, il Presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio, il Presidente di IARL Davide Ippolito, la Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità Annamaria Colao, il fondatore e presidente della GrowTogether Foundation Don Luigi Portarulo e il CEO e Head of School della Scuola d’Italia Michael Cascianelli.

L’evento ha sancito l’avvio della prima edizione americana di Campus Salute, che si svolge in concomitanza con l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, creando un ponte ideale tra diplomazia internazionale e cultura della salute. “Portiamo la prevenzione tra la gente, gratuitamente e con il cuore: è il volontariato la nostra vera forza. Siamo arrivati da Napoli fino all’ONU con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere la cura di sé, del corpo e della mente”, ha detto il presidente Riccio.

“La prevenzione è il primo farmaco. Ne sono sempre più convinto, per la nostra salute e quella del sistema sanitario”, ha aggiunto il viceministro Cirielli. “Queste iniziative rappresentano un modello da diffondere in Italia e nel resto del mondo”. La professoressa Annamaria Colao, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha ricordato come molte malattie croniche siano legate a stili di vita poco sani e ha ribadito l’importanza di educare alla salute fin dall’infanzia: “Portare il Campus della Salute alla comunità italiana di New York è il primo passo verso l’internazionalizzazione del progetto, con un messaggio chiaro: la prevenzione non è un lusso, ma un diritto”.

– foto Il Newyorkese –

(ITALPRESS).