Campomenosi “Sinistra non riesce a condannare islamismo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non è accettabile l'atteggiamento delle sinistre che non riescono a parlare di terrorismo islamico". Lo dice l'eurodeputato della Lega Marco Campomenosi, in merito all'attentato terroristico avvenuto a Bruxelles, con due svedesi uccisi da un estremista islamico tunisino. xf4/sat/gtr