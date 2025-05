Campionato europeo Fia-Erc, in Ungheria la seconda tappa con Pirelli gravel Scorpion

ROMA (ITALPRESS) – Primo appuntamento su sterrato per il Campionato europeo Rally Fia-Erc, che per la sua seconda tappa stagionale si dà appuntamento dal 9 all’11 maggio a Veszprem per il Rally di Ungheria. I piloti iscritti per raccogliere punti per il campionato sono 65, tra i quali Jon Armstrong su Ford e Jos Verstappen e Andrea Mabellini su Skoda, tutti equipaggiati con gomme Pirelli.

Le difficoltà di un rally molto tecnico come quello di Ungheria sono note agli equipaggi ma non meno insidiose a causa del terreno vario e accidentato, reso più difficile dalle piogge dei giorni scorsi, e del meteo variabile. In particolare, caratteristica del rally magiaro sono gli sterrati con curve strette, pendenze e tratti irregolari che richiedono grande precisione nel controllo del veicolo e adattabilità continua alle condizioni del fondo.

“In una gara come questa mai nulla è scontato – commenta Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli -. Contano moltissimo la precisione di guida in ogni situazione e una accurata lettura del percorso durante le ricognizioni. Più che altrove saranno determinanti le qualifiche: chi parte prima nelle prove è avvantaggiato su terreni come questi che tendono a peggiorare velocemente ad ogni passaggio. Dopo le pioggie dei giorni scorsi, ora il meteo non minaccia precipitazioni, ma nel caso piovesse la posizione di partenza diventa ancora più determinante”.

Per affrontare le 13 prove speciali e i circa 193 km cronometrati, Pirelli mette a disposizione dei suoi piloti le tre versioni della linea gravel Scorpion: la K4A hard , la K6A soft, la gomma base per questa gara, e la K8B super soft. Il regolamento prevede che ciascun equipaggio possa utilizzare complessivamente fino a 16 pneumatici, compresi quelli scelti per le qualifiche.

Il Rally di Ungheria rappresenta il secondo round stagionale anche per l’ERC Fiesta Rally3 Trophy, fornito in esclusiva da Pirelli, che per la gara magiara ha registrato un numero record di iscritti, con 9 macchine. Tali vetture saranno equipaggiate con le Scorpion 175/70-15 K4 hard e K6 soft.

