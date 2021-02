ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno delle formazioni professionistiche con i Test Match organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico nell’ambito dei Campionati Nazionali Giovanili. Grande sfida tra Atalanta e Milan, che non solo saranno impegnate nel turno di Under 18, ma che si affronteranno anche con le rispettive formazioni Under 17 e Under 16. Tanti gli impegni in Emilia-Romagna: dalla tripla Sassuolo-Bologna fino ai match tra SPAL e Juventus (Allievi A e B) e Parma e Inter (Under 16 e Under 15), con altri derby in gara secca.

In Liguria spazio ai confronti su tutte le categorie tra Spezia e Sampdoria e tra Virtus Entella e Torino, mentre a Venezia arriverà la Roma con le sue formazioni di Allievi. Concludono il weekend Empoli-Lazio, Napoli-Turris (Under 17 e Under 16), e Albinoleffe-Giana Erminio.

