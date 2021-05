RICCIONE (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’edizione 2021 dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Riccione. Dieci giorni di gare che hanno visto sulle pedane del Playhall di Riccione i migliori under 17 e under 20 del panorama italiano e che, dopo un anno di attesa, hanno segnato la ripresa ufficiale delle competizioni in ambito nazionale. Nell’ultima giornata di assalti, c’è stata l’assegnazione del titolo di spada della categoria Giovani. A conquistarlo è stato Simone Mencarelli, portacolori delle Fiamme Oro, che ha sbaragliato la concorrenza dei 159 atleti al via. Mencarelli è arrivato a giocarsi il titolo italiano dopo avere vinto nel tabellone degli otto contro Damiano Di Veroli 15-11 e poi in semifinale 15-12 in un assalto molto acceso contro Filippo Armaleo, vicecampione europeo di spada maschile Giovani in carica. Lo spadista delle Fiamme Azzurre era partito meglio portandosi avanti sull’8-4, poi a metà gara Mencarelli si è rimesso in carreggiata e, con un parziale di 7-0, ha superato il compagno di nazionale. Nella finale il forlivese classe 2003, al primo anno nella categoria Giovani, si è poi sfidato con Filippo Severini della Cesare Pompilio Genova che, dall’altra parte del tabellone, aveva battuto Marco Malaguti della Scherma Pavia 15-11. Mencarelli, già argento europeo nella spada maschile under 17 l’anno scorso a Parenzo, si è laureato Campione italiano under 20 con il punteggio di 15-13, nonostante i crampi. “Soffro spesso di crampi – ha detto Mencarelli a fine gara – per fortuna sono riuscito a gestirli bene. In finale ero favorito, ma dopo un anno e mezzo di stop non si sa cosa aspettarsi, noi atleti non abbiamo avuto modo di vederci e di valutare la nostra crescita, per questo non ho sottovalutato nessuno. Stavolta sono più felice del solito per questo titolo, era tanto che non facevo bene ad un campionato italiano, ma Riccione mi porta bene”.

(ITALPRESS).