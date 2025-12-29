Campania, Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio Regionale

NAPOLI (ITALPRESS) – Massimiliano Manfredi (Pd) è stato eletto presidente del Consiglio Regionale della Campania con 41 voti. Sei consiglieri hanno votato in bianco. Un voto per De Luca, uno per Fortini e uno per Trapanese. Persone presenti 51, hanno votato 51. Nessun astenuto.

“Un voto così ampio impone una responsabilità molto ampia, che io cercherò di onorare con il massimo impegno, affinchè quest’Aula sappia svolgere anche un ruolo di ponte e stimolare un rapporto di sinergia istituzionale con gli altri Enti presenti in questa regione e con il Governo nazionale”. E’ quanto ha affermato nel suo primo discorso, nell’Aula consiliare, da vertice dell’assemblea legislativa campana. “E’ importante che si esca dalle aule dei tribunali e si utilizzi lo strumento della politica per l’interesse dei cittadini – ha sottolineato Manfredi – ciò potrà essere agevolato anche per la situazione intrinseca di questa Assemblea nella quale siedono, come Capo dell’Opposizione e come Capogruppo del principale partito dell’opposizione, un Vice Ministro del Governo centrale ed un ex Ministro; in questa ottica e puntando su questa sinergia la Campania potrà avere un grande ruolo nel Mezzogiorno e in Italia”.

“Nel giorno della mia elezione a Presidente di questo Consiglio regionale – ha proseguito l’esponente del Pd – , desidero ricordare due persone: Anna Tagliaferri, ultima vittima di femminicidio nella nostra regione, e Giacomo Burtone, cittadino di Cercola, un lavoratore che rappresenta l’ultima morte bianca nella nostra regione: due temi, quelli del femminicidio e dei morti sul lavoro, sui quali questo Consiglio ha saputo unirsi ed ha approvato leggi condivise e di grande avanzamento. A prescindere dalle appartenenze – ha sottolineato Manfredi – sono questi i temi sui quali dobbiamo unirci e su tutti quelli che serviranno per elevare la Campania e la vita dei suoi cittadini e cittadine. Oggi – ha concluso Manfredi – inizia un nuovo percorso, dopo i dieci anni della Regione a guida del Presidente De Luca, che ringrazio, inizia il percorso con il Presidente Fico, che, inoltre, è anche il primo dei Consiglieri regionali. Il nostro obiettivo – ha concluso Manfredi – deve essere quello di rendere i cittadini e le cittadine campani orgogliosi di questo Consiglio regionale”.

Nativo di San Paolo Belsito, 52 anni, ingegnere civile, giornalista pubblicista, Manfredi è stato deputato della XVII Legislatura, nel corso della quale è stato, tra l’altro, componente delle Commissioni parlamentari “Politiche dell’Unione Europea”, “Ambiente,Territorio e Lavori pubblici”, di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali e presidente del Comitato “infiltrazioni mafiose in ordini professionali”. Tra gli incarichi ricoperti, dal 2006 al 2008, è stato Capo della Segreteria del Ministro della Funzione Pubblica e dirigente dell’Area concetazione, lavoro,imprese,sviluppo del Comune di Napoli. Manfredi è al suo secondo mandato come consigliere regionale campano, riportando, alle ultime elezioni regionali, 30.500 preferenze nel Collegio di Napoli; nella precedente Legislatura regionale, è stato vice presidente della Commissione Ambiente e componente delle Commissioni Trasporti, Lavoro, Anticamorra.

