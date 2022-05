ROMA (ITALPRESS) – “Lunedì pomeriggio inauguriamo il primo ospedale di comunità in provincia di Benevento, ieri abbiamo inaugurato reparto di cardiologia all’ospedale di Eboli e a Barano d’Ischia parte la casa del Sole, una struttura per pazienti con disagio psichico. A Giugliano e all’ospedale Monaldi di Napoli abbiamo avviato il primo servizio in Italia di neurostimolazione a distanza. Sono tutte iniziative all’avanguardia e andiamo avanti con realizzazioni eccellenti”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella consueta diretta del venerdì su Facebook. E ha aggiunto: “Abbiamo, invece, una vicenda grave all’ospedale Cardarelli di Napoli, un’emergenza al Pronto soccorso, stiamo lavorando per risolverla e cancellare quelle immagini che ci fanno male. Non c’è stata nessuna chiusura dei Pronto soccorso degli ospedali in città come ho sentito dire. Al Cardarelli sono stati sacrificati posti letto per accogliere i pazienti Covid, siamo in una fase di transizione e dobbiamo riprendere quei posti letti anche se abbiamo ancora 700 ricoverati per Covid. Ma non tutti gli ospedali hanno dimostrato la sensibilità necessaria ad accogliere pazienti. C’è stato sicuramente un ritardo che va recuperato immediatamente, forse avremo un alleggerimento già nella serata di oggi”.

“Il problema del Cardarelli però riguarda l’Italia intera perchè in tutta Italia non ci sono medici per il Pronto soccorso, si fanno i concorsi per l’emergenza, ma i medici non partecipano. E senza un incentivo economico diverso, avremo sempre meno medici disposti ad andare in emergenza. E’ un problema però che riguarda Napoli, Milano, Torino, tutti. E poi abbiamo un problema sulla spesa per il personale che è bloccata al 2004. La Campania deve gestire il sistema con oltre 10.000 sanitari in meno” Hha continuato De Luca che ha aggiunto “Risolveremo il problema Cardarelli, ma anche su questo apriremo, come dire, un contenzioso con il governo e il Ministero della Salute per il nostro personale che è sottostimato di almeno 10.000 unità”.

