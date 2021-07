NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo la prima regione d’Italia per numero di vaccinazioni al personale docente e non docente. Alla campagna di vaccinazione ha aderito il 93%; il 95% ha ricevuto la prima dose, il 90% la seconda. Uno sforzo enorme. E una prova straordinaria di civiltà da parte del personale della scuola”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social settimanale, che ha aggiunto, in merito alla ripresa dell’anno scolastico: “vogliamo evitare la Dad ma è necessario completare la vaccinazione dei ragazzi sotto i 18 anni, raggiungendo almeno l’80% di loro. Decideremo l’apertura dell’anno scolastico in base alla vaccinazione conseguita tra i ragazzi”. Poi si rivolge al Governo, al Commissario per l’emergenza Covid e al Ministero della Salute, e dice: “Parlino il meno possibile. La confusione finora prodotta sulle vaccinazioni è sconcertante”.

