NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo avviato nella giunta di ieri un secondo concorso della Regione Campania, per assumere a tempo indeterminato altre migliaia di giovani”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta settimanale sui social. “Nel corso di questi anni abbiamo dato lavoro stabile ad oltre 5mila giovani della nostra regione, alcune migliaia nelle aziende regionali, a cominciare dall’Eav, e alcune migliaia nei Comuni della regione. Abbiamo avviato le procedure – ha spiegato il governatore – per fare un censimento con i Comuni della Campania per verificare i vuoti delle piante organiche, le esigenze occupazionali che hanno Comuni e altri enti pubblici, che si impegnano a dare una occupazione stabili ai vincitori di concorso. Contiamo di completare questo concorso nel 2023. Lo gestiremo direttamente come Regione. Avremo una semplificazione delle procedure, con una sola prova scritta. Poi si faranno 3 mesi di formazione, successivamente una prova orale rapida e, l’assunzione a tempo indeterminato presso centinaia di Comuni della regione. Contiamo – ha poi concluso – di mandare a lavorare altri 5mila giovani a tempo indeterminato”.

– foto: Regione Campania

(ITALPRESS).