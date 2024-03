BATTIPAGLIA (SALERNO) (ITALPRESS) – “Ho incontrato una delegazione della Fos Prysmian di Battipaglia e ho ribadito il nostro impegno a garantire una prospettiva di lavoro allo stabilimento, oltre a tutte le misure di protezione sociale nella fase di transizione. Come Regione Campania siamo pronti a mettere in campo incentivi e agevolazioni per le imprese che investono e riassumono”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Ovviamente – aggiunge – tocca al Governo nazionale intervenire sulla situazione generale, evitando in primo luogo di ripetere gli errori fatti in passato, quando nel fare le gare per l’acquisto dei cavi e delle fibre non sono stati introdotti criteri per tutelare la qualità della produzione delle nostre imprese. Torneremo ad insistere col ministro Urso affinchè sostenga l’ingresso di importanti aziende del settore dei cavi interessate ad investire per difendere e creare lavoro. Questa è la nostra priorità” sostiene De Luca che poco prima aveva affrontato lo stesso tema parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione, sempre a Battipaglia (Salerno), del nuovo Centro Polifunzionale per i Servizi alla Famiglia, realizzato grazie agli investimenti del Fesr Regione Campania.

“I lavoratori della Fos Prysmian – aveva detto il presidente della Campania – non resteranno a piedi: cercheremo di fare miracoli per garantire una prospettiva di lavoro, al di là degli ammortizzatori sociali che scatteranno in caso di interruzione dell’attività”. Un’idea potrebbe essere proprio quella di “dare incentivi alle imprese che decidono di assorbire la manodopera che perde il lavoro Fos”. “Ci dispiace perchè c’era la possibilità di garantire una prospettiva di lavoro anche alla Fos ma avremmo dovuto essere molto più intelligenti come Governo nazionale. In ogni caso guardiamo avanti, guardiamo al futuro: stiamo lavorando, l’obiettivo è dare lavoro ai nostri giovani e impedire il flusso di emigrazione dal Sud al Nord” conclude De Luca.

