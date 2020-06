ARZANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Non c’è in Campania una struttura come questa. E’ una delle cose di cui essere veramente orgogliosi”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, all’inaugurazione ad Arzano, in provincia di Napoli, di “Casa Impresa Benessere”, la residenza di riabilitazione psichiatrica pubblica tra le più grandi in Italia, realizzata dall’Asl Napoli 2 Nord. Un’intera palazzina di tre piani che servirà ad accogliere 40 pazienti con disagio psichico.

“Una malattia sociale – dice De Luca – che interessa molti ragazze e ragazze e condiziona la vita di tante famiglie. C’è davvero da essere orgogliosi perchè questa struttura, a differenza degli anni passati, è una risposta di eccellenza, come le tante risposte di eccellenza che abbiamo dato in questi mesi”. E aggiunge: “Moltiplicheremo questi luoghi di accoglienza e cura per chi ha problemi di sofferenza psichica. Non è una struttura chiusa di segregazione ma aperta e di accoglienza per le famiglie e di contatto con la società, dove lavoreranno medici, psicologi e assistenti sanitari”.

La struttura si trova in corso Salvatore d’Amato è pensata per ospitare 40 pazienti in una dimensione comunitaria aperta, volta a permettere il recupero dei pazienti anche mediante la collaborazione col ricco tessuto produttivo dell’area industriale di Arzano. Si articola su tre piani, per complessivi 2.000 metri quadri coperti.

Antonio D’Amato direttore dell’Asl Napoli 2 Nord commenta: “Siamo contenti dell’apertura di questa struttura, un lavoro che è durato 4 anni, e sarà un punto di partenza per rimettere nell’agenda della sanità campana ai primi posti la salute mentale e ridare dignità a questa patologia”.

(ITALPRESS).