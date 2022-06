NAPOLI (ITALPRESS) – “Sulle ecoballe registriamo un ritardo di 1-2 anni perchè nel mondo nessuno è disponibile ad accogliere rifiuti. Sulla raccolta differenziata siamo, su base regionale, al 54%: dobbiamo arrivare per lo meno al 60%”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social settimanale. “Quasi tutte le discariche – aggiunge il governatore – sono state bonificate. Contiamo entro il 2022 di eliminare completamente la sanzione europea. Non prevediamo impianti di termovalorizzazione, ma – conclude – una quarta linea di riserva per garantire la manutenzione programmata dell’impianto di Acerra”. De Luca ha parlato anche del reddito di cittadinanza. Il governatore ha auspicato che la proposta lanciata un anno fa dalla Regione Campania, ovvero 500 euro al mese in più, pagati dalle imprese ai percettori del reddito di cittadinanza che decidono di fare lavori stagionali, a cui aggiungerebbe anche il trasporto gratuito dal luogo di residenza ai luoghi di lavoro, venga recepita dal governo “ora che finalmente c’è una discussione, e la traduca in legge”.

Foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

