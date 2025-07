Campania, De Luca “Elezioni regionali? Sono concentrato a lavorare sino all’ultimo minuto”

SALERNO (ITALPRESS) – “Le elezioni regionali? Ne sapete più voi che io. Io sono concentrato a lavorare fino all’ultimo minuto”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Pisciotta (Salerno) a margine della posa della prima pietra dei lavori di ripristino e completamento della variante lungo la ex SS 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta.

Tra gli argomenti caldi in prima fila c’è la corsa a Palazzo Santa Lucia per la quale il governatore uscente non si sbilancia. “Decideranno le forze politiche le scelte da fare, si sta ragionando sulla creazione di una coalizione. Ma dobbiamo sapere che governare la Campania non è una cosa semplice – avverte De Luca -. È la sfida di governo più importante d’Italia, è la trincea più complicata da governare. E quindi bisogna puntare ad avere scelte di qualità e ad avere un insieme di forze che danno una mano perché non sarà facile governare la Regione. Intanto mi auguro che si completino le cose che abbiamo messo in campo. Già se solo si stanno fermi e non fanno guai abbiamo due anni di lavoro da fare fra infrastrutture, ospedali, problemi ambientali, invasi collinari per garantire l’autonomia idrica della regione. C’è un lavoro immane che è in corso. Poi – conclude il governatore – il futuro ci riserverà sempre belle sorprese, mi auguro”.

