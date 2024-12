NAPOLI (ITALPRESS) – Aperto a Scampia, nel presidio ospedaliero “Sciuti” dell’ASL Napoli 1, il primo ‘Punto di facilitazione digitalè, previsto dal Pnrr. Sarà un luogo dedicato alla promozione e all’inclusione digitale, di supporto a cittadini e imprese nel percorso di trasformazione digitale. E’ stato già avviato il primo blocco di contratti per i facilitatori, nuove figure personali formate per supportare i cittadini e rendersi operativi all’interno di queste nuove strutture. Il secondo blocco di contratti verrà avviato entro gennaio 2025 con il fine di assumere entro la fine del prossimo anno 150 persone che abbiano le competenze per operare in questo settore. Saranno coinvolti nel progetto anche gli operatori di Poste Italiane, con un totale previsto di 347 punti di facilitazione, presenti anche all’interno di uffici postali per consentire una maggiore capillarità e affluenza dei cittadini. L’investimento totale per il progetto finanziato con i fondi del Pnrr è di 15 milioni di euro. La sfida che si pone la Regione Campania è il raggiungimento del maggior numero possibile di cittadini, con il ruolo centrale dei facilitatori che saranno nuove figure professionali formate, che in futuro potranno essere impiegate anche in altri ambiti amministrativi. E’ presente nel presidio ospedaliero “Sciuti” anche una delle 11 centrali operative territoriali. Sempre a Scampia, sono terminati i lavori della prima casa di comunità. Lo dichiara il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante l’incontro per l’apertura del ‘Punto di facilitazione digitalè. “Siamo pronti – conclude De Luca – a pubblicare una gara del progetto esecutivo,da due milioni di euro finanziato con fondi della Regione Campania, di un hospice con 11 posti letto.

