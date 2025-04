Dalla Campania 16 milioni per il centro di produzione Rai a Napoli, De Luca “Due anni di lavori”

NAPOLI (ITALPRESS) – Con un contributo da 16 milioni di euro la Regione Campania si appresta a cofinanziare al 50% il progetto di ristrutturazione del centro di produzione Rai di Napoli.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Santa Lucia dove il governatore Vincenzo De Luca ha ricevuto l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, e il direttore generale dell’azienda, Roberto Sergio. Presente anche il direttore del centro di produzione di Napoli, Antonio Parlati, a cui è spettato il compito di aprire la conferenza stampa durante la quale è stato mostrato un rendering per spiegare tipo e caratteristiche degli interventi immaginati.

“Si sta completando la progettazione, credo che entro due mesi avremo il progetto che ci consente di andare in gara, cercheremo di rispettare i tempi ma intanto non avremo interruzioni delle produzioni durante il lavoro per salvaguardare il futuro del centro Rai di Napoli che rimane uno dei poli della vita culturale dell’Italia, non solo della Campania”. Così il presidente De Luca che fissa poi l’obiettivo: “Due anni di lavori da quando si apre il cantiere”. “Dobbiamo verificare le procedure di gara, ma nei nostri capitolati è sempre previsto il terzo turno, vogliamo che qui le imprese facciano lavori anche notturni proprio per bruciare i tempi perché siamo in un Paese dove tra ricorsi al Tar, ricorsi al Consiglio di Stato, comitati e pippe varie passano le epoche geologiche e non si muove una foglia. Noi invece vorremmo vedere le opere realizzate anche perché gli altri, nel mondo, non aspettano l’Italia” dice il governatore che in precedenza aveva ricordato come, anche grazie alla Regione, qualche anno fa era stato “sventato un pericolo che si era presentato di chiusura della sede Rai di Napoli”.

“Abbiamo avviato un lavoro di collaborazione anche per le produzioni audiovisive: dai Bastardi di Pizzofalcone all’Amica Geniale, Mare Fuori, Mina Settembre, L’avvocato Malinconico – sottolinea De Luca -. Abbiamo dato una mano anche durante il periodo del Covid, ma soprattutto abbiamo deciso di contribuire alla ristrutturazione completa del centro che ha un patrimonio immenso: l’archivio custodisce la storia della canzone napoletana ma anche tante testimonianze culturali nel nostro Paese. Bisogna fare un lavoro importante – prosegue – e quindi cofinanziamo per metà questo intervento che deve prevedere la messa in sicurezza, con una garanzia sismica del centro Rai, ma anche l’ampliamento e l’introduzione di nuove tecnologie per rendere competitivo il centro di produzione di Napoli. Si apre una stagione molto interessante, daremo una mano fino in fondo” garantisce il presidente della Regione Campania.

-Foto xc9/Italpress-

(ITALPRESS).