Camorra, blitz con 25 arresti contro esponenti clan Mallardo

La DIA di Napoli ha eseguito 25 misure cautelari (17 in carcere ed 8 agli arresti domiciliari),su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli - Direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono di associazione per delinquere di tipo camorristico per appartenere al clan Mallardo, operante a Giugliano in Campania e comuni limitrofi. pc/red