KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Camille Rast vince il gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino femminile. Dopo il secondo posto di Semmering, la svizzera centra la prima vittoria in carriera nella specialità con il tempo di 2’00″09. Sul podio anche l’austriaca Julia Scheib a 0″20 e la statunitense Paula Moltzan a 0″47. Per quanto riguarda le italiane, Lara Della Mea è decima a 2″34, subito davanti a Sofia Goggia, che recupera sedici posizioni e chiude undicesima a 2″98. Più lontane Ilaria Ghisalberti (28^ a 4″09), Alice Pazzaglia (30^ a 4″32) e Ambra Pomarè (31^ a 4″35).

ORDINE D’ARRIVO

1. Camille Rast (Sui) in 2’00″09

2. Julia Scheib (Aut) a 0″20

3. Paula Moltzan (Usa) a 0″47

4. Sara Hector (Swe) a 0″50

5. Mikaela Shiffrin (Usa) a 1″05

6. Lara Colturi (Alb) a 1″08

7. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) a 1″52

8. Nina O’Brien (Usa) a 1″85

9. Valerie Grenier (Can) a 2″05

10. Lara Della Mea (Ita) a 2″34

11. Sofia Goggia (Ita) a 2″98

28. Ilaria Ghisalberti (Ita) a 4″09

30. Alice Pazzaglia (Ita) a 4″32

31. Ambra Pomarè (Ita) a 4″35

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 743 punti

2. Camille Rast (Sui) 603

3. Alice Robinson (Nzl) 484

4. Julia Scheib (Aut) 460

5. Sofia Goggia (Ita) 428

6. Lara Colturi (Alb) 402

7. Emma Aicher (Ger) 381

8. Paula Moltzan (Usa) 372

9. Sara Hector (Swe) 354

10. Lindsey Vonn (Usa) 350

20. Lara Della Mea (Ita) 177

22. Laura Pirovano (Ita) 163

32. Elena Curtoni (Ita) 107

48. Asja Zenere (Ita) 63

56. Nicol Delago (Ita) 51

61. Roberta Melesi (Ita) 44

75. Martina Peterlini (Ita) 27

94. Ilaria Ghisalberti (Ita) 12

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).