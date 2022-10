In vista della quarta chiama alla Camera per l’elezione del nuovo presidente che succederà a Roberto Fico, sembra profilarsi uno “scontro” tra il leghista Lorenzo Fontana, che avrà il pieno appoggio anche di Forza Italia, e Maria Cecilia Guerra, indicata dal Pd e nome proposto anche al resto dell’opposizione per una candidatura unitaria.

Ieri la prima seduta della XIX legislatura si è aperta alle 10. Dopo la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, il presidente provvisorio, Ettore Rosato, ha svolto un breve discorso di benvenuto. Si è svolta quindi la prima votazione ma nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei due terzi dei componenti la Camera. Alla ripresa pomeridiana della seduta si è svolta la seconda votazione per l’elezione del presidente, ma ache in questa occasione nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei due terzi dei voti. Si è svolta quindi la terza votazione andata a vuoto. Oggi basterà la maggioranza dei votanti per decidere chi sarà eletto allo scranno più alto dell’aula di Montecitorio. Il via ai lavori è atteso a partire dalle ore 10.30

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com