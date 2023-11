MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice di APA Milan. Il presidente Auro Palomba ha rassegnato le dimissioni con decorrenza immediata. Al suo posto subentra come reggente il vice presidente Giuseppe La Scala, fino al termine naturale del mandato del consiglio, nella primavera 2024. Palomba ha motivato il passo indietro con il carico di lavoro crescente nel suo ambito professionale, che gli impedisce di seguire con la dovuta attenzione APA Milan: “Sono stati 4 anni di grande lavoro e di soddisfazione. Il dialogo con la società A.C. Milan ha avuto alti e bassi, ma ora inizia una stagione di grande dialettica che necessita un impegno che non sono più in grado di assicurare. Auguro a Giuseppe e ai soci di APA Milan tutto il meglio possibile. So che l’associazione è in mani solide e capaci”. “A nome dei soci ringrazio Auro per il grande contributo che ha fornito per la costruzione di APA Milan, e per la dedizione ed equilibrio che hanno contraddistinto la sua guida – le parole di La Scala – C’è ancora molto da fare, in un momento complicato delle relazioni fra i piccoli soci e A.C. Milan. Questo consiglio e quello che verrà fra qualche mese proseguiranno nell’impegno per vedere riconosciuti i diritti che reclamiamo da tanti anni e che sono per ora negati”.

– Foto Ufficio Stampa Apa Milan –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]