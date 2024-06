ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “L’unico rammarico contro

l’Albania è che avremmo dovuto chiuderla prima per quanto avevamo

creato. La nostra è stata una reazione incredibile, non era facile anche considerando l’atmosfera dello stadio e dopo aver incassato subito gol. Era complicato e abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra. Nel primo tempo siamo stati molto ordinati, compatti sia nell’attaccare che nel difendere”. Lo ha dichiarato l’esterno della Nazionale Andrea Cambiaso intervenuto ai canali ufficiali della Uefa. “Tre anni fa se mi avessero detto che sarei stato qui – ha raccontato il calciatore della Juventus -, non ci avrei creduto, è stata una bella scalata. Ho lavorato tanto per essere qui e sono molto orgoglioso”.

