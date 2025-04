Calum Scott a ottobre in concerto a Milano per l’unica data italiana

ROMA (ITALPRESS) – Calum Scott, l’artista britannico multiplatino che ha incantato il pubblico di Britain’s Got Talent con la cover di “Dancing On My Own”, torna in Italia con un’unica data, prodotta da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi martedì 21 ottobre 2025 al Fabrique di Milano. I biglietti per la data saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da venerdì 11 aprile 2025 alle ore 10:00.

Calum Scott è il cantautore che ha conquistato il pubblico nel 2015 durante la sua partecipazione a Britain’s Got Talent, emozionando con una struggente versione piano e voce di “Dancing On My Own” di Robyn. Il brano, certificato triplo platino, ha ottenuto anche una nomination ai Brit Awards nella categoria Best British Single, segnando l’inizio di una brillante carriera. Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto “Only Human” (certificato disco d’oro), che ha raggiunto la #1 su iTunes in oltre 20 Paesi, totalizzando oltre 7,5 miliardi di stream globali. Il disco include la sua hit mondiale “You Are The Reason”, certificata 5 volte platino, oltre alla celebre cover di “Dancing On My Own”.

Dopo un’edizione deluxe dell’album e una serie di EP, nel 2021 ha collaborato con il DJ e produttore Lost Frequencies nel singolo “Where Are You Now” (certificato disco d’oro), superando 1 miliardo di stream su Spotify. Un anno dopo è tornato con il suo secondo album “Bridges”, che include brani come “Biblical” (64 milioni di stream), “Rise” (41 milioni di stream) e “Heaven” (39 milioni di stream), mostrando una nuova maturità artistica e una scrittura ancora più intensa e personale. Fortemente stimato a livello globale, Calum Scott è pronto a tornare con il suo terzo album in studio “Avenoir”, in uscita il 12 settembre 2025 e che sarà disponibile in pre-order da mercoledì 9 aprile. Il disco include il nuovo singolo “God Knows”, un brano profondamente romantico che rappresenta la chiave per entrare nell’universo emotivo e sincero di “Avenoir”.

