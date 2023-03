Calenda “Serve piano per la sanità, la più grande emergenza del Paese”

"Siamo qui per presentare un piano sulla più grande emergenza che questo Paese ha e di cui nessuno parla. La nostra proposta è semplice: investire ogni euro disponibile per il rilancio pubblico su questo, perché altrimenti le persone continueranno a indebitarsi per curarsi, ed è una cosa indegna di un paese civile". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un'iniziativa a a Roma. xb1/mgg/gtr