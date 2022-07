ROMA (ITALPRESS) – “Questa destra non vincerà. Questa destra vincerà de che? La sconfiggeremo con la serieta e la forza delle proposte. Quando si entra superbi in campagna elettorale generalmente si perde e la rimanderemo dove deve stare, nella bolgia degli irresponsabili”. Lo ha detto Carlo Calenda presso la sede della Stampa estera, dove è satto ufficializzato l’ingresso in Azione delle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. “Non c’è nessuna possibilità – ha aggiunto Calenda – che gli italiani cadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività. Non credo che gli italiani vogliano essere declassati da partner di Germania e Francia a partner di Orban”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com