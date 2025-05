Calenda “Papa può influenzare Trump. Sul disarmo si avvisi Putin”

MILANO (ITALPRESS) - "Essendo il primo Papa americano e avendo posizioni molto diverse da quelle di Trump, il nuovo Papa può esercitare un'influenza importante all'interno degli Stati Uniti per moderare Trump. Ogni giorno la Casa Bianca sembra un Truman Show. Quello che stiamo vedendo in questo mese avrà ripercussioni fortissime sul piano economico e della difesa: stiamo assistendo alla caduta dell'Occidente come lo conosciamo". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell'evento Direzione Nord alla sede di Assolombarda. xp2/trl/mca2