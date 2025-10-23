Calenda “Lunedì faremo richiesta commissariamento Regione Siciliana”

CATANIA (ITALPRESS) - "Lunedì presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per ciò che concerne la Sanità e la gestione dell'acqua la gestione dei rifiuti. La battaglia sulla Sicilia, perché i siciliani abbiano servizi decenti, è una battaglia prioritaria di Azione, così come facciamo a quella su Stellantis. Perché il nostro lavoro è questo". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda da Catania prima di intervenire al dibattito "Mezzogiorno questione nazionale, questione europea" organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e sociali dell'Università di Catania. xo5/pc/mca1