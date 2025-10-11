Calenda “Il campo largo finirà con Conte candidato premier”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il campo largo finirà con Giuseppe Conte candidato presidente del Consiglio. Basta vedere quello che è successo ai Cinque stelle nelle regioni dove non governavano, tipo la Campania: hanno regalato la candidatura a uno che è una iattura nazionale, perché Roberto Fico non ha mai gestito nulla nella sua esistenza. Tridico ha offerto ai calabresi 7.000 forestali, cioè una cosa che sembra presa dal programma di Cetto Laqualunque. Allora io penso che se la sinistra è questa, la sinistra diventa pericolosa, gli italiani se ne rendono conto e non ci vanno". Lo ha detto il Segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine della Festa dell'Ottimismo 2025 del quotidiano "Il Foglio" a Firenze. "Credo e spero che dentro ci siano delle forze capaci di risvegliare da questo torpore il Pd, e invece che dire 'testardamente unitari', devono essere 'testardamente intelligenti', e cercare di proporre delle cose che si adattano ai tempi - ha aggiunto -. Questa è la loro strada, noi faremo una strada per dare rappresentanza ai liberali, ai popolari e ai riformisti che nei due poli purtroppo non hanno più rappresentanza". eb/fsc/mca2