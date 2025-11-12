Calenda “Cambiare il meccanismo di nomine per il Garante della privacy”

ROMA (ITALPRESS) - "Io vorrei chiedere ai cittadini italiani se davvero pensano che le autorità garanti siano indipendenti. Non lo sono. Certe volte sono dipendenti dalle nomine politiche, molto spesso sono dipendenti dalle grandi società pubbliche che dovrebbero essere regolate da quelle stesse authority. L'unico modo per cambiare le cose è cambiare il meccanismo di nomina". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante un punto stampa, a proposito delle polemiche sul Garante della privacy.