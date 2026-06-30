Caldo record, OMS Europa “Prepararsi a estati sempre più difficili, il 6 luglio riunione in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale. Le ondate di calore non sono più eventi anomali isolati: sono crisi ricorrenti e stanno diventando più frequenti, più intense e più lunghe”. Lo afferma in una nota il direttore dell’Ufficio regionale europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge. “Lunedì 6 luglio convocherò i referenti nazionali per le emergenze, l’ambiente e i cambiamenti climatici di tutti gli Stati della Regione europea dell’OMS per un incontro di verifica – aggiunge -. All’ordine del giorno ci sarà una domanda fondamentale: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Siamo pronti per la prossima? Come può l’OMS Europa essere di maggiore aiuto?”. Per Kluge “ogni estate in cui non ci prepariamo ad affrontare il caldo record sarà un’estate che paghiamo in vite umane”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).