Calderone “Sulle linee guida IA c’è un’attenzione positiva”

ROMA (ITALPRESS) – “La scelta di pubblicare le linee guida e metterle in consultazione, nasce dall’esigenza di non gestire un argomento così delicato e impattante come l’intelligenza artificiale partendo dalla posizione di chi è convinto di sapere tutto. Fare delle linee guida aperte e aprirci alla consultazione è la dimostrazione del fatto che dobbiamo tenere conto di tutte le sensibilità degli oltre 90 stakeholder. Emerge molta attenzione nei confronti del tema in termini positivi”.

Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al Festival dell’Economia di Trento. “Bisogna comprendere come accompagnare un tema determinante per le scelte future e per lo scenario in cui andremo a gestire le nostre politiche per il lavoro. Mi sembra che ci sia la consapevolezza che ormai non si possa più fare a meno di parlare di tecnologia e di intelligenza artificiale. Sempre di più i supporti interattivi devono diventare degli interlocutori di vita”, osserva.

