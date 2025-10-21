Calderone “Lavoro regolare vuol dire lavoro sicuro”

ROMA (ITALPRESS) - "L'impegno è continuo e costante, stiamo lavorando al nuovo decreto sicurezza, nel corso di questi anni abbiamo potenziato i controlli con più personale ispettivo, con una ispezione più qualificata. Abbiamo fatto degli interventi anche a contrasto del capolarato, dello sfruttamento lavorativo perchè siamo consapevole che dove c'è sfruttamento e disapplicazione delle norme contrattuali in materia di lavoro, c'è anche disapplicazione delle regole basi della sicurezza sul lavoro". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine della prima giornata degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza, alla Camera. "Lavoro regolare vuol dire lavoro sicuro - ha aggiunto Calderone - tutto ciò che non si associa a questi due concetti è una condizione di rischio importante". xc3/trl/mca2