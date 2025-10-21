Calderone “La sicurezza sul lavoro non si cambia solo per decreto, ma con una strategia”

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza è una questione nazionale è una priorità del governo, del ministero del Lavoro”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla prima giornata degli Stati Generali della Salute e della Sicurezza, alla Camera.

“Gli Stati Generali mettono la sicurezza al centro di un impegno civile, prima che normativo” ha aggiunto Calderone “ la sicurezza non si cambia solo per decreto ma con una strategia. La nostra è una Costitizone fondata sul lavoro, non può esserci prevenzione se non si forma una coscienza collettiva”.

Per la ministra del Lavoro “la sicurezza nelle leggi è fondamentale ma farne una cultura diffusa nel paese è altrettanto decisivo. Ci sono temi che dividono, temi che devono unire come quello della sicurezza nei luoghi di lavoro che deve essere una causa nazionale, un tema che deve unire, non è una posizione ideologica o che riguarda solo una parte del paese, è un dovere di tutti, lo considero uno dei doveri principale del ministro del Lavoro”.

Calderone ha rivolto un saluto “particolare ai familiari delle vittime e ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno subito infortuni: la vostra voce chiede verità, impone alle istituzioni rispetto e un impegno serio e continuo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).