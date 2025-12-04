Calderone “La formazione continua è la leva per affrontare il cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) – “La crescita economica e occupazionale dipende dalla crescita delle competenze. In un momento di triplice transizione la formazione continua e’ la leva principale per affrontare il cambiamento”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in un videomessaggio inviato in occasione dell’incontro annuale di Fondimpresa.

“Per questo i fondi interprofessionali come Fondimpresa sono strumenti strategici e il fondo nuove competenze e’ diventato fondo per l’innovazione. Più di 750mila lavoratori coinvolti e 90 milioni di ore di formazione, il 94% delle domande e’ risultato associato ai fondi interprofessionali e credo sia un risultato straordinario. La sfida non si ferma – assicura – dobbiamo formare i giovani, trattenere i talenti, aggiornare gli over 50, includere donne e immigrati inattivi. La formazione è la chiave per l’inclusione e la competitività perché essere e diventare competenti e’ il modo migliore per affrontare il cambiamento e costruire il futuro”.

