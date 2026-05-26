Calcio, Schifani “Manteniamo impegno, Palermo avrà stadio moderno e funzionale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Manteniamo l’impegno preso con la città. Palermo ha diritto a uno stadio moderno, funzionale e che si annuncia altrettanto iconico dell’attuale impianto, uno dei più belli e suggestivi d’Italia, grazie all’insostituibile sfondo del monte Pellegrino e del castello Utveggio. Con la riprogrammazione delle risorse Fsc, inoltre, prevediamo consistenti risorse per intervenire sugli impianti sportivi in tutta la Sicilia". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito al via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro con i quali la Regione Siciliana parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo. "Il governo Schifani sta facendo la propria parte - prosegue - perché si raggiunga l’obiettivo che consenta al capoluogo dell’Isola di candidarsi a ospitare le partite dei campionati europei del 2032 e le gare delle competizioni europee che auguriamo al club rosanero di raggiungere", conclude. (ITALPRESS). col3/gtr (Fonte video: profilo Facebook di Renato Schifani)