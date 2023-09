CAGLIARI (ITALPRESS) – Cagliari-Udinese sarà la prima partita di questa Serie A alle ore 12.30, domenica, nonostante nel capoluogo sardo siano attesi oltre trenta gradi. Una calendarizzazione sulla quale Claudio Ranieri ironizza: “Chi ha scelto questo orario a Cagliari è un mago. Evidentemente ha previsto che domenica ci sarà freddo, 18° e coperto”, ha detto nella conferenza stampa dell’antivigilia. Dopo un punto nelle prime tre giornate, con un solo gol segnato, l’allenatore rossoblù si attende un cambio di rotta: “Per noi tutte le partite sono importanti, mettono punti in palio e ne abbiamo solo uno. L’ultima volta che l’Udinese è venuta qui ha vinto 0-4, dobbiamo avere la massima considerazione di questa squadra. Per vedere il mio Cagliari spero ci voglia il minor tempo possibile: ci dobbiamo svegliare, la A non ti aspetta e bisogna far punti”. Come giocatori rientrati tutti i nazionali, fra cui Hatzidiakos che sta conoscendo la sua nuova realtà solo in questi giorni, con Nandez e Shomurodov ultimi in ordine di tempo per il viaggio intercontinentale. Sarà convocato Mancosu, reduce da una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Ranieri si sofferma sugli attaccanti (a loro volta non al 100%): “Petagna ha fatto solo lavoro differenziato. Domani vedrò nell’ultimo allenamento come sta, parlerò con lui e con i dottori per decidere se portarlo in panchina e quanto metterlo. Pavoletti lo stesso: ha recuperato, ma ha un fisico notevole. Vediamo”. In porta fiducia totale nei confronti di Radunovic, dopo l’errore costato la sconfitta al Dall’Ara all’89’: “L’anno scorso ha fatto un campionato meraviglioso e ci ha portati in Serie A. Tutti i portieri hanno fatto errori: quelli grandi se li sono messi alle spalle, gli ho detto che mi deve confermare di essere anche lui un grande”.

