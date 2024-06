Calcio, Cordoba “con Marotta presidente l’Inter sceglie la continuità”

MILANO (ITALPRESS) - Ivan Ramiro Cordoba, colonna portante dell'Inter del Triplete e attualmente socio e consigliere delegato dell'area sportiva del Venezia, in un'intervista all'Agenzia di Stampa Italpress ha commentato le ultime notizie in casa neroazzurra, a partire dalla nomina di Giuseppe Marotta alla carica di Presidente. Il colombiano ha parlato anche della prossima serie A ("uno dei campionati più difficili degli ultimi anni"), delle ambizioni del suo Venezia e dei prossimi campionati Europei e Sudamericani che vedranno impegnati l'Italia, sua terra d'adozione, e la Colombia, Paese in cui è nato.(ITALPRESS) trl/gsl