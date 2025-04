Calcio come ponte fra Italia e Usa, nasce la partnership Lega A-Niaf

NEW YORK (ITALPRESS) - Lo storico accordo è stato annunciato in occasione del gala per i 50 anni della National Italian American Foundation. La NIAF otterrà i diritti esclusivi per l'utilizzo del marchio Lega Serie A e beneficerà di una significativa visibilità televisiva, inclusi Led e pubblicità durante la trasmissione nordamericana della finale di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. x09/glb/gsl