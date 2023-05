ROMA (ITALPRESS) – Mondiali di calcio femminile. Ho incontrato la scorsa settimana i colleghi francese e spagnolo. Obiettivo: coordinare un’azione comune verso le nostre TV e @FIFAcom

per rendere televisibili anche in #Italia le nostre Azzurre”. Lo scrive su Twitter il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi

– foto: Image Photo Agency

(ITALPRESS).