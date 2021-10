SALSOMAGGIORE (ITALPRESS) – Acqua Lete è l’acqua ufficiale del Futsal Italiano Maschile e Femminile per la stagione sportiva 2021-2022.

Acqua Lete firma una nuova importante partnership con la Divisone Calcio a 5. Lo storico marchio di acqua minerale, da anni nel mondo del Calcio, da oggi oltre alle prestigiose partnership con la Nazionale Italiana, la SSC Napoli e l’AC Milan vanta anche quella con la Divisione Calcio a 5 della LND.

La costante presenza di Acqua Lete nel mondo dello sport non è casuale, ma strettamente legata alle caratteristiche di prodotto. Come attestano importanti studi clinici, Acqua Lete è l’acqua ideale per chi fa sport. Grazie all’azione combinata tra il bicarbonato e il calcio Acqua Lete è vincente non solo per il recupero muscolare durante e dopo l’attività sportiva ma anche per una perfetta reidratazione.

Il marchio Lete sarà presente con visibilità Led a Bordocampo, sui backdrop, con il prodotto in conferenza stampa e tutti gli atleti partecipanti al campionato italiano si idrateranno con l’iconico formato di Acqua Lete da 50cl, dedicato allo sport, e godranno dei benefici di un migliore recupero muscolare.

“Acqua Lete è da sempre vicina al mondo dello sport condividendone tutti i valori positivi. In particolare – afferma Il Presidente di Acqua Lete Nicola Arnone – del Futsal apprezziamo la velocità, il dinamismo e allo stesso tempo la tecnica e tattica: le stesse qualità che da sempre caratterizzano il nostro modo di affrontare le sfide di mercato”.

Il presidente Luca Bergamini commenta così a margine dell’accordo: “Siamo orgogliosi che un marchio storico e importante come Acqua Lete abbia scelto di abbinare il suo nome a quello del futsal italiano. Acqua Lete, da sempre al fianco dello sport e del mondo del calcio, è un partner prestigioso che sarà di supporto ai nostri atleti per tutto il corso della stagione”.

